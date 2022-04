Apple WWDC 2022 : l'événement de juin restera virtuel pour iOS 16

La pandémie restant active, les espoirs de retour à la normalité ne seront pas encore pour cette année. Apple a annoncé les dates pour son événement développeurs annuel WWDC 2022 qui se tiendra donc du 6 au 10 juin prochain.

La firme indique déjà que l'événement sera de nouveau virtuel et transmis en streaming, comme depuis deux ans, avec un mini-rassemblement pour quelques développeurs et étudiants à l'Apple Park le 6 juin afin de suivre la keynote qui dévoilera les nouveautés logicielles (et peut-être un peu matérielles aussi).

Le WWDC est traditionnellement le lieu de la présentation des évolutions des différentes plates-formes d'Apple, à commencer par iOS 16 / iPadOS pour iPhone et iPad, ainsi que macOS pour les Mac et MacBook, Pro ou non.

On devrait également découvrir des nouveautés pour watchOS (Apple Watch) et tvOS (Apple TV). Apple ira-t-elle jusqu'à commencer à évoquer un rOS (reality OS) pour de futurs casques de réalité mixte ?

Et puisque la rumeur veut que la firme californienne ait beaucoup de produits à dévoiler cette année, le WWDC 2022 pourrait aussi dévoiler quelques annonces hardware.

Après tout, le WWDC 2021 avait officialisé la stratégie Apple Silicon visant à remplacer les processeurs x86 par des SoC ARM dans les produits de la marque. L'événement de juin pourrait faire un point d'étape et pré-annoncer la suite, notamment avec le SoC Apple M2.