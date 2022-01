Mac Mini avec puce M1 Pro ou M1 Max : ce serait pour ce printemps

Le Mac Mini a eu droit à sa déclinaison ARM avec l'intégration d'une puce Apple M1 tout en conservant le design des générations précédentes. Plusieurs rumeurs ont évoqué depuis la préparation d'une nouvelle évolution qui profiterait d'une déclinaison de la puce M1 et d'un design renouvelé, plus fin et avec une connectique plus riche.

Cet appareil ne s'est pas matérialisé en 2021 mais il pourrait faire l'objet d'une annonce ce printemps. Selon le leaker @dylandkt, un Mac Mini avec puce M1 Pro ou M1 Max fera partie des premières vagues d'annonces de nouveaux produits chez Apple.

Rendu supposé du Mac Mini avec nouveau design

Il devrait être plus compact que la version précédente avec une coque polycarbonate et un plus grand nombre de connectiques USB-C à l'arrière. On évoque également un point d'alimentation magnétique MagSafe.

Le nouveau Mac Mini pourrait ainsi accompagner un iPhone SE 5G et une nouvelle tablette iPad Air avec puce Apple A15 lors d'une conférence de presse donnée ce printemps.

Il pourrait également être question d'un iMac Pro, lui aussi avec puce M1 Pro / M1 Max et écran 27 pouces à rétroéclairage mini-LED.