Mac Mini avec puce M1X : il serait toujours prévu cette année

Le Mac Mini fait partie des appareils ayant déjà reçu la puce Apple M1 dans le cadre de la stratégie de migration vers les architectures ARM. S'il reprend le design des générations précédentes, il devrait bientôt connaître une évolution préparant un style que l'on retrouvera ensuite sur l'ensemble de la gamme Mac.

Le leaker Jon Prosser a déjà donné une idée de ces changements en diffusant au printemps des rendus d'un Mac Mini avec puce M1X beaucoup plus fin et riche en connectiques.

La fenêtre de lancement de ce nouveau produit reste sujette à caution, les rumeurs allant de la fin de l'année à un report à 2022. Pour Mark Gurman, de Bloomberg, généralement bien renseigné sur les projets d'Apple, le lancement du Mac Mini M1X va se faire dans les quelques mois à venir, selon les informations de sa newsletter PowerOn.

Il indique que la firme continue de vendre des Mac Mini avec processeur Intel à côté de la version ARM car l'appareil sert de plate-forme de développement ou de serveur pour certains utilisateurs. Toutefois, la transition sera plus franche avec le Mac Mini M1X et les versions avec puce Intel devraient disparaître à l'occasion.

L'intégration de M1X au lieu de M1 va permettre d'ajouter plus de connectiques (4 USB-C / Thunderbolt 3, 2 USB-A, 1 Ethernet et 1 HDMI). Le design proposé, mélange d'aluminium et d'une surface glossy rappelant le plexiglass, devrait se retrouver sur les produits Mac à venir.

La puce M1X sera aussi présente dans de nouveaux MacBook Pro attendus avant la fin de l'année et qui profiteront eux aussi d'un nouveau design.