Le MacBook 12 pouces bientôt de retour en version ARM ?

Alors que la version avec processeur x86 d'Intel n'est plus au catalogue d'Apple, le MacBook 12 pouces ne serait pas abandonné pour autant et pourrait refaire une apparition avant la fin de l'année.

La rumeur est régulièrement réalimentée (l'analyste Ming-Chi Kuo l'évoquait encore en juin) et elle reprend du service via le site China Times qui affirme que le MacBook 12 pouces sera équipé d'un affichage Retina et d'un processeur ARM Apple A14X gravé en 5 nm dérivé du SoC mobile Apple A14 de la série iPhone 12.

Le processeur ARM porterait le nom de code Tonga et la machine supporterait la connectique USB-C, pour un poids de moins d'un kilogramme. S'il ne s'agira pas forcément d'une bête de course, sa nouvelle architecture lui assurerait de 15 à 20 heures d'autonomie.

Le China Times évoque aussi le développement en interne d'un GPU qui ferait son apparition dans les iMac l'an prochain et correspondrait au projet Lifuka. C'est logiquement le fondeur taiwanais TSMC qui serait en charge de la production des composants.

Le MacBook 12 pouces pourrait donc être le premier ordinateur d'Apple à embarquer un processeur ARM Apple Silicon, même si l'on a également évoqué un MacBook Pro 13 pouces et un iMac 24 pouces dans un horizon proche.