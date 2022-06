MacBook Air : un changement majeur prévu l'an prochain et le retour du MacBook 12 pouces

La keynote d'ouverture de la WWDC 2022 a permis de découvrir un nouveau MacBook Air équipé de la dernière puce Apple M2 et profitant d'un design revu et affiné.

Il conserve un affichage 13,6 pouces avec rétroéclairage LED (dalle LCD IPS), très légèrement plus grand que les 13,3 pouces de la version M1. Selon l'agence Bloomberg, une prochaine version du MacBook Air devrait passer à une diagonale franchement plus grande, ce qui constituerait une première dans son histoire.

MacBook Air M2

On trouverait en effet vers le printemps 2023 un MacBook Air doté d'un affichage de diagonale 15 pouces dont la firme aurait repoussé le lancement après avoir envisagé le lancer cette année.

Il serait également doté de la puce Apple M2 et pourrait servir à compléter la gamme du côté des grands écrans sans imposer un prix élevé comme les MacBook Pro.

Une machine 12 pouces ensuite

La firme californienne plancherait aussi sur un MacBook 12 pouces, également avec puce M2 mais qui n'arriverait que vers fin 2023 ou début 2024.

Cela fait quelques années maintenant qu'Apple n'a plus proposé ce format mais il reste à voir s'il s'agira d'une machine d'entrée de gamme ou d'un nouveau MacBook Pro compact.

Bloomberg évoque également les prochains MacBook Pro 14 et 16 avec puces M2 Pro et M2 Max qui constitueront des évolutions mineures des modèles existants. La puce M2 Max devrait compter 12 coeurs CPU et 38 coeurs GPU (vs 10 coeurs CPU et 32 coeurs GPU pour M1 Max). Et la génération M3 est déjà en cours de développement...