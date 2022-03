MacBook 15 pouces : une nouvelle machine en préparation, pas forcément Air

Ces derniers mois, il a été question de l'arrivée possible d'un MacBook Air en version 15 pouces qui viendrait épauler le modèle existant en 13 pouces. Cette machine existerait bien, selon l'analyste Ming-Chi Kuo, mais elle ne serait finalement pas de la famille Air.

Ce MacBook 15 serait lancé vers la fin de l'année prochaine et l'analyste n'indique pas de dénomination spécifique. Il reste possible qu'il soit simplement renommé "MacBook" comme ce fut déjà le cas pour une version 12 pouces.

Il relève toutefois que, malgré son affichage plus imposant, ce MacBook conserverait le même adaptateur 30W que la version 13 pouces. Pour le reste des caractéristiques, rien n''est encore connu précisément.

En attendant, Apple se concentre sûrement sur le lancement d'un nouveau MacBook Air 13 plus tard dans l'année et doté en principe d'une puce de nouvelle génération Apple M2 qui conserverait le même nombre de coeurs CPU mais verrait une légère augmentation des coeurs GPU, et d'un design affiné dans la lignée de ce que proposent les MacBook Pro 14 et 16 pouces M1 Pro / M1 Max actuels.