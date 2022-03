MacBook Air avec puce M2 : il faudra être patient

Le MacBook Air a été l'un des premiers appareils de la firme à proposer une puce Apple M1 le faisant basculer vers l'architecture ARM et initiant une stratégie Apple Silicon qui doit couvrir toutes les gammes.

Si ce premier modèle a conservé le design des versions avec processeur x86, la migration vers ARM permet de proposer des formats affinés. On attend donc un nouveau modèle avec un style revisité et support de MagSafe mais aussi avec la génération suivante de puce Apple M2.

Dans sa newsletter PowerOn, le journaliste Mark Gurman affirme qu'Apple voulait lancer son nouveau MacBook Air dès fin 2021 ou début 2022 mais qu'il est maintenant plutôt prévu pour le second semestre de l'année.

De même, des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puces M2 Pro et M2 Max ne sont plus attendus cette année et devraient plutôt être dévoilés en 2023. Seul le MacBook Pro 13 devrait se montrer, lui aussi avec un SoC M2.

Tout porte à penser qu'Apple va faire évoluer ses SoC Mx selon des cycles de deux années environ, ce qui ne serait pas étonnant au vu des temps de développement de ce type de composant et dont le temps intermédiaire peut être occupé par des variantes Pro, Max, Ultra...