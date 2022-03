MacBook Air et MacBook Pro 13 avec puce Apple M2 toujours attendus cette année

Apple vient d'officialiser la puce M1 Ultra et le Mac Studio qui l'héberge mais les premiers produits dotés d'un SoC M2 arriveront plus tard dans l'année.

Durant son événement Peek Performance du 8 mars, Apple n'a rien dit sur une puce M2 mais a plutôt dévoilé une nouvelle extension de la gamme M1 avec le SoC M1 Ultra qui prend place dans le Mac Studio.

La migration vers la génération M2 serait pourtant bien prévue plus tard dans l'année et le site 9to5Mac cite au moins deux produits qui en seront équipés.

Sans surprise, il y aura bien un nouveau MacBook Air M2 en préparation avec cette fois un design revisité pour tirer pleinement parti de la nouvelle plate-forme.

Il porterait le nom de code J413 et utiliserait la puce M2 de base (nom de code Staten) avec 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU. Cela signifie que la puce M2, en s'appuyant sur l'Apple A15, offrira des performances légèrement supérieures à celles de M1 mais ne sera pas forcément plus puissante que les variations M1 Pro / M1 Max / M1 Ultra.

Il est d'ailleurs déjà question de variations M2 Pro, M2 Max et M2 Ultra dont il se murmure que cette dernière serait dotée de 24 coeurs CPU (pour 12 coeurs sur la puce M2 Max ?).

Le MacBook Pro 13 aurait lui aussi logiquement une évolution avec la puce M2. Portant le nom de code J493, il conserverait le même design que précédemment plutôt que celui, très affiné, des MacBook Pro placés plus haut en gamme.

Pour ces deux machines, il n'existerait que des versions en M2, sans évolution vers des versions Pro, comme c'est le cas pour la génération M1. Les annonces officielles se feront plus tard dans l'année.