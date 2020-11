MacBook Pro 13 avec Apple M1 ARM : encore plus de puissance et d’autonomie

Pour inaugurer sa puce M1, Apple lance un premier MacBook Pro 13 promettant plus de performances et une plus grande autonomie.

Pour bien lancer sa stratégie Apple Silicon misant sur l’architecture ARM, quoi de mieux de faire appel à sa référence MacBook Pro en dévoilant une version dotée de sa nouvelle puce M1 ? La présentation One More Thing permet de découvrir une machine qui se démarque par ses performances et une autonomie renforcée.

Le MacBook Pro 13 sous Apple M1 promet ainsi de nouvelles possibilités par rapport à la génération précédente :

2,8 fois plus de puissance processeur

5 fois plus de performances graphiques

11 fois plus de performance IA

jusqu’à 20 heures d’autonomie

On retrouve ici tous les avantages de la nouvelle plate-forme et des outils de migration de macOS Big Sur pour continuer d’utiliser les applications x86 via Rosetta 2 mais aussi pour accéder aux applications iOS et iPadOS.

Le MacBook Pro 13 profite aussi des avantages d’un système Always On avec une sortie de veille très rapide, un design fanless et le système de mémoire unifiée introduit avec la puce M1 qui met en commun la mémoire pour échanger plus vite les données entre processeur, GPU et Neural Engine.

L’écran 13,3 pouces Retina utilise toujours un rétroéclairage à LED et prend en charge l’espace colorimétrique P3 ainsi que la technologie True Tone s’adaptant à l’environnement, avec une luminosité de 500 nits.

Le nouveau traitement de l’image améliorera la qualité de la visioconférence FaceTime HD tandis que trois micros sépareront le son de la voix du bruit de l’environnement ambiant pour des conversations claires et nettes.

Le MacBook Pro 13 sous Apple M1 propose toujours un Magic Keyboard avec touches ciseaux, Touch Bar tactile et lecteur d’empreintes Touch ID. On retrouve ici aussi la compatibilité WiFi 6 et Thunderbolt 4.

Le MacBook Pro 13 en Apple M1 sera disponible à partir du 17 novembre au prix de 1449 € pour la version 8 Go RAM / 256 Go stockage ou à 1679 € en 8 Go RAM / 512 Go stockage.