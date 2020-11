Ming-Chi Kuo : des MacBook ARM au design renouvelé pour fin 2021

Selon l'analyste, de nouveaux MacBook au design renouvelé feront leur apparition au second semestre 2021.

La firme Apple a posé la première pierre de sa stratégie Apple Silicon avec l'annonce de la puce M1 et le lancement de ses premières machines sous ARM : MacBook Air et MacBook Pro 13.

Ces dernières se présentent comme des variantes des versions sous processeur Intel avec un design similaire et occupent le terrain de l'entrée de gamme. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, l'entreprise californienne renouvellera plus largement sa gamme de PC portables au second semestre 2021 avec de nouveaux MacBook au design revisité.

MacBook Pro 13 avec Apple M1

Il ne précise pas quels modèles seront concernés mais les regards se tournent vers les MacBook 14 et 16 qui arriveraient donc sur le troisième trimestre 2021. Il reste à voir si cela donnera aussi lieu à l'arrivée d'un Mac 24 pouces et d'un Mac Pro compact exploitant eux aussi l'architecture ARM.

Presque toutes les gammes renouvelées

L'analyste Ming-Chi Kuo note aussi que le nouvel iPad Air sous Apple A14 Bionic obtient de meilleures ventes que prévu et que l'intérêt pour la gamme iPad pourrait être maintenu l'an prochain grâce à une compatibilité 5G et à l'introduction d'un affichage avec rétroéclairage Mini LED sur l'iPad Pro, améliorant encore les qualités de l'écran.

Des écouteurs sans fil TWS AirPods 3 sont également attendus l'an prochain, avec un design similaire aux AirPods Pro mais vraisemblablement sans la réduction active de bruit.

Enfin, l'Apple Watch continuera de profiter de l'intégration de fonctionnalités avancées de suivi de la santé avec l'arrivée d'une nouvelle gamme dont on ne sait pas encore s'il s'agira d'une Apple Watch 6 renouvelée ou d'une nouvelle génération Apple Watch Series 7.