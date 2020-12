Deux MacBook Pro en Apple Silicon et Mini LED en 2021, un MacBook Air en 2022

Avec la stratégie Apple Silicon, la transition vers le tout ARM est amorcée et les premiers MacBook ARM sont déjà sur le marché. D'autres devraient arriver en 2021, avec affichage Mini LED.

La firme californienne a démarré sa migration vers l'architecture ARM dans ses ordinateurs Mac par le MacBook Air et le MacBook Pro 13, tous deux exploitant un SoC Apple M1 dont les performances sont à la hauteur des attentes.

Cette première offre devrait être suivie l'an prochain de nouveaux modèles MacBook Pro au design révisé et l'analyste Ming-Chi Kuo évoque leur arrivée en ajoutant le détail qu'ils seront dotés d'affichages avec rétroéclairage Mini LED, autre transition préparée par Apple dans ses produits.

L'analyste anticipe également l'arrivée d'une nouvelle version du MacBook Air, toujours sous Apple Silicon et lui aussi avec écran Mini LED, pour 2022. Le surcoût engendré par l'intégration de cette technologie devrait être absorbé par le coût moindre des puces Apple M par rapport aux processeurs x86 Intel utilisés jusque là, permettant de maintenir la grille tarifaire habituelle.

Les MacBook devraient constituer le principal moteur de l'adoption des écrans Mini LED, devant les iPad même si au moins une tablette tactile iPad Pro devrait en être équipée l'an prochain.

L'apport des puces ARM et des écrans Mini LED devrait également faire bondir les ventes de MacBook et Ming-Chi Kuo anticipe déjà un doublement des ventes qui amènerait à un volume de 35 millions d'unités par an.