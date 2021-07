Des MacBook Pro en M1X cette année, un MacBook Air en M2 l'an prochain

Les MacBook Pro attendus en fin d'année disposeraient bien d'une puce ARM M1X améliorée. Pour la puce M2, ce ne serait pas avant l'an prochain et dans un MacBook Air pour commencer.

La puce Apple M1 est la première pierre de la stratégie Apple Silicon qui prévoit de faire migrer tous ses produits électroniques sous une architecture ARM. La firme à la la pomme a déjà dévoilé un MacBook Air et un MacBook Pro 13, ainsi qu'un iMac 24 pouces (et quelques autres produits) avec cette fameuse puce ouvrant une nouvelle ère et des possibilités étendues de passerelles avec les produits mobiles.

Apple doit lancer avant la fin de l'année des MacBook Pro dotés d'une version optimisée de cette puce M1, avec plus de coeurs CPU et surtout plus de coeurs GPU pour offrir des performances relevées.

Il y a eu une certaine confusion concernant la dénomination de cette évolution, les rumeurs se partageant entre M1X et M2. Selon les dernières informations officieuses, les MacBook Pro 14 et 16 de fin d'année seront bien dotés d'une puce Apple M1X dérivée de la puce M1 initiale.

Puis, début 2022, une nouvelle génération Apple M2 fera son apparition, d'abord dans un nouveau MacBook Air. La puce offrirait toujours 8 coeurs CPU mais tournant à une cadence supérieure, avec 8 ou 9 coeurs GPU (ou lieu de 7 ou 8 pour la puce M1).

Apple suivrait donc à peu près la même logique que pour ses processeurs mobiles, avec une grande évolution annuelle et des variantes optimisées selon les matériels.