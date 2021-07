Apple : 200 millions de dollars pour renforcer la production mini-LED avant l'arrivée des MacBook Pro

La tablette iPad Pro 12,9 est le premier produit d'Apple à profiter d'un affichage avec rétroéclairage mini-LED et d'autres doivent être dévoilés avant la fin de l'année. Ce sera en principe le cas pour les MacBook Pro 14 et 16 qui auront droit en outre à une refonte du design.

La production des mini-LED reste toutefois un domaine encore difficile à maîtriser et Apple a semblé avoir du mal à obtenir les commandes requises. Selon Digitimes, la firme à la pomme ajouterait une rallonge d'investissement de 200 millions de dollars pour assurer la production et pouvoir lancer ses MacBook Pro durant le troisième trimestre.

Les équipements supplémentaires devraient être fournis à la société d'assemblage d'écran TSMT pour son usine de Dongguan, en Chine, mais Apple chercherait également des fournisseurs additionnels.

Le même Digitimes affirme que les MacBook Pro 14 et 16 avec écran Mini-LED, nouvelle puce ARM et design renouvelé seront annoncés durant le mois de septembre. Une annonce potentielle durant l'été semble donc de plus en plus compromise.

La production des MacBook atteindrait son pic sur octobre qui sera donc peut-être la fenêtre de commercialisation des nouvelles machines.