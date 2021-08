Apple Macbook Pro avec puce M1X : ce serait pour le mois de novembre

Les prochains mois verront l'arrivée de nombreux produits signés Apple. Pour les MacBook Pro 14 et 16 avec puce M1X ARM, la fenêtre de tir serait en novembre.

Régulièrement prédits au fil des conférences d'Apple, les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X sont restés dans l'ombre jusqu'à présent, malgré l'espoir d'un lancement durant l'été.

Dans sa newsletter PowerOn, Mark Gurman, de l'agence Bloomberg, anticipe l'annonce de multiples produits mobiles et wearables chez Apple pour la fin de l'année, ce qui devrait donner lieu à plusieurs conférences de presse.

Pour ce qui est des MacBook Pro, les prédictions se font moins précises, en partie du fait des rumeurs de difficultés de production en plus des problèmes de pénurie de composants.

Mark Gurman note seulement que la précédente itération du MacBook Pro 16 date de novembre 2019 et qu'il est probable qu'Apple lance un nouveau modèle sur la période de novembre 2021, à l'occasion de l'anniversaire des deux ans de la gamme.

Les nouveaux MacBook Pro sont censés embarquer un affichage Mini-LED comme celui de l'iPad Pro 12,9 lancé au printemps et un SoC Apple M1X plus puissant que le M1 des MacBook Air et MacBook Pro 13.

Tout semble donc indiquer que l'on s'achemine de nouveau vers une série de deux, voire trois événements Apple cette année