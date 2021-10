Apple Event du 18 octobre : les MacBook Pro M1X enfin présentés ?

Apple semble bien partie pour mener plusieurs conférences sur la fin de l'année, comme elle l'a fait l'an dernier. Après la présentation des iPhone 13 en septembre, voici déjà un nouvel événement qui se profile le 18 octobre.

La firme à la pomme a envoyé des invitations pour une conférence sur un thème Unleashed et qui se tiendra au campus Apple Park. Le jeu est maintenant de savoir ce qui y sera présenté et la supposition la plus logique porte sur la présentation des MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1X.

Les machines sont attendues depuis des mois et espérées à chaque événement donné par Apple, sans avoir encore montré le bout de leur écran, sinon par des références indirectes.

Les rumeurs se sont peu à peu cristallisées sur un lancement pour la fin de l'année et l'événement du 18 octobre cadrerait parfaitement avec ce calendrier. Les nouveaux MacBook Pro profiteraient d'un redesign avec alimentation par connecteur magnétique MagSafe, écran mini-LED, un plus grand nombre de ports USB-C, un port HDMI et la fameuse puce Apple M1X plus puissante que l'Apple M1 déjà présente dans plusieurs produits d'Apple, Mac comme iPad Pro.

D'autres appareils pourraient être dévoilés à cette occasion. Lors de la présentation de septembre, on attendait des écouteurs sans fil AirPods 3 qui n'ont finalement pas été évoqués, tandis qu'un Mac Mini affiné et avec puce M1X a également fait l'objet de rumeurs.