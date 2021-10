MacBook Pro M1X : un prototype repéré avec sa configuration mémoire

Après des mois d'attente, les MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération ne sont peut-être plus qu'à quelques semaines d'une présentation officielle. Ils apporteront un nouveau design mais aussi l'intégration d'une puce M1X, variation plus puissante de la puce M1 présente dans le MacBook Air et le MacBook Pro 13.

On devrait également y trouver un affichage avec rétroéclairage mini-LED qui a pu poser des problèmes de production expliquant le retard du lancement des nouvelles machines.

En attendant une présentation qui se fait désirer, la capture d'écran d'un profil d'appairage fait mention d'un MacBook Pro pour lequel il est clairement fait mention de la présence d'une puce M1X.

Il s'agirait d'un modèle DVT (Design Validation Test) et donc d'un prototype pas encore complètement finalisé, sous macOS 12. La configuration ajoute qu'il est doté de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, ce qui correspond aux options de mémoire attendues sur ce type d'appareil (et qui pourraient grimper jusqu'à 32 Go de RAM et 2 To de stockage).

Si le numéro de série a été masqué, la capture d'écran présente des coordonnées de localisation qui pointe vers...l'Apple Park, le campus de la firme à la pomme.