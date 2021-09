MacBook Pro avec puce M1X : une commercialisation d'ici quelques semaines

L'actualité d'Apple sera chargée ces prochains jours avec les annonces de la gamme iPhone 13, des écouteurs AirPods 3 et de la montre connectée Apple Watch Series 7, mais il faudra compter ensuite avec le lancement des MacBook Pro dotés d'une puce M1X.

Ces MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération, au design renouvelé et équipés d'un SoC ARM plus puissants que la puce M1 des MacBook Air et MacBook Pro 13 et avec un affichage à rétroéclairage Mini-LED, ont fait l'objet de nombreuses rumeurs de lancement ces derniers mois sans jamais se concrétiser.

MacBook Pro 13

Ils devraient aussi bénéficier d'un système de charge magnétique MagSafe et perdre la Touch Bar tactile au-dessus du clavier, avec un design aux tranches plus marquées inauguré avec l'iPad Pro.

Des soucis de production de l'affichage Mini-LED ont été évoqués pour expliquer le retard actuel au lancement mais on devrait enfin les croiser dans les prochaines semaines, affirme Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire Power On.

Les MacBook Pro M1X ne devraient pas être présentés durant la conférence de presse de mardi 14 septembre (une mention n'est pas exclue) et auraient plutôt droit à un événement dédié en octobre où ils seraient présentés en même temps qu'un nouvel iPad Mini.