MacBook Pro : puce ARM M1X et disparition du logo sous l'écran ?

Apple a déjà présenté le MacBook Air et le MacBook Pro 13 avec la nouvelle puce ARM M1 et les regards se tournent désormais vers les versions plus haut en gamme du MacBook Pro.

Les rumeurs évoquent régulièrement la préparation de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec une puce ARM plus performante que la puce M1. Une source citée par le site 9to5Mac revient sur la possibilité de la présence d'une variante M1X avec "plus de coeurs CPU et GPU" et le support de plus de ports Thunderbolt.

On retrouve là une partie des affirmations d'un article récent de Bloomberg évoquant une configuration avec 10 coeurs CPU et 16 ou 32 coeurs GPU, portant les noms de code Jade C-Chop et Jade C-Die.

Ce serait donc peut-être la fameuse puce Apple M1X (l'article de Bloomberg ne le précise pas) qui a déjà fait une apparition potentielle dans les benchmarks mais avec 12 coeurs CPU. Pour une puce Apple M2, il faudrait plutôt attendre l'an prochain.

Concernant les MacBook Pro à venir, la même source affirme que le logo MacBook Pro habituellement présent sous l'écran disparaîtra dans les nouvelles versions, tandis que le design se rapprochera de celui de l'iPad Pro, dans un effort pour proposer un aspect similaire pour tous les produits Apple.