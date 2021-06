Apple : nouveaux MacBook Pro ARM probables au WWDC et l'iPhone 13 toujours dans le Super Cycle

Pour les analystes de Wedbush, les MacBook Pro 14 et 16 ARM se montreront durant l'événement WWDC 2021. Ils sont aussi positifs sur le succès de l'iPhone 13 plus tard dans l'année.

Si iOS 15, macOS et les autres plates-formes d'Apple auront la part belle durant l'événement développeurs annuel WWDC 2021 qui se tiendra dans quelques jours, quelques annonces hardware pourraient se glisser dans ce moment très software de l'actualité de la firme de Cupertino.

La migration de ses produits électroniques vers l'architecture ARM a démarré fin 2020 et se poursuit cette année avec un rythme certain. MacBook Air / Pro 13, Mac Mini, iMac, iPad Pro sont déjà passés à la puce M1 et cela va se poursuivre avec l'arrivée des MacBook Pro 14 et 16 en haut de gamme, avec une première évolution de la puce Apple Silicon dotée de plus de coeurs.

MacBook Pro 13 avec puce M1

Il se murmure déjà que ces deux machines pourraient être introduites lors de la keynote d'introduction de la WWDC 2021 et c'est aussi l'avis des analystes de Wedbush qui tablent sur ce même calendrier.

On pourrait donc découvrir des MacBook Pro avec une connectique plus fournie et équipés d'une puce Apple M1X ARM avec 10 coeurs CPU et un plus grand nombre de coeurs GPU.

Ils profiteraient alors d'un design renouvelé, au contraire des MacBook Air et MacBook Pro 13 de fin 2020 qui ont réutilisé les châssis existants.

A plus long terme, les analystes de Wedbush estiment également que l'iPhone 13 poursuivra le fameux Super Cycle de renouvellement des anciens iPhone qui a profité à l'iPhone 11 et à l'iPhone 12.

Il prédit des vagues massives de migration d'utilisateurs de modèles de précédentes générations conservés plusieurs années jusqu'à ce que les nouveautés des nouvelles gammes incitent à l'achat, et en comptant sur la loyauté des utilisateurs d'appareils iOS pour rester dans l'écosystème.

Ils suggèrent ainsi que les commandes de production d'Apple pour l'iPhone 13 sont 20% supérieures à celles de l'iPhone 12 à la même période. De bon augure ?