MacBook Pro avec puce Apple M2 : lancé dès cette année mais avec des compromis

Fin 2020, Apple a présenté les MacBook Air et MacBook Pro 13 avec pour la première fois une puce Apple M1 sous architecture ARM à bord. Les deux machines ont conservé le design des générations précédentes (avec processeur Intel).

Ces modèles devraient être renouvelés cette année et profiter d'une nouvelle génération de puces. Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman relève qu'un nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme avec une puce Apple M2 est bien prévu avec un certain nombre de changements.

Le nouveau modèle reprendra le design affiné initié avec les MacBook Pro 14 et 16 et sans la Touch Bar tactile au-dessus de l'écran, qui disparaîtrait ainsi complètement de la gamme. En revanche, Apple aurait fait le choix de conserver un affichage LCD.

La future machine ne profitera donc ni d'un affichage Mini-LED ni du rafraîchissement 120 Hz adaptatif ProMotion. De son côté, le prochain MacBook Air pourrait bénéficier du rétroéclairage Mini-LED mais toujours sans ProMotion.

Mark Gurman note enfin que la puce Apple M2 devrait se retrouver dans un nouvel iMac 24 pouces, un Mac Mini et donc le prochain MacBook Air.