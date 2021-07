MacBook Pro avec écran Mini-LED : lancement espéré à la rentrée

Si l'existence de MacBook Pro avec écran Mini-LED ne semble guère faire de doutes pour les leakers et observateurs, leur date de lancement reste erratique. Une fenêtre de tir à la rentrée reste probable.

Maintenant qu'Apple a lancé un premier produit doté d'un affichage Mini-LED sous la forme d'un iPad Pro 12,9 pouces, d'autres équipements devraient être équipés d'un tel affichage dont les qualités se rapprochent de celles des écrans OLED tout en permettant une consommation d'énergie moindre par rapport aux technologies d'écran jusque là utilisées.

Le prochain candidat le plus probable sera le MacBook Pro dans une version au design revisité et équipé d'une puce ARM M1X un peu plus puissante que la fameuse puce M1 qui s'est répandue dans plusieurs catégories d'appareils.

La date de lancement reste une inconnue et plusieurs propositions évoquant une présentation durant l'été ont déjà été déjouées.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, continue de penser que la fenêtre de présentation se jouera à la rentrée, entre septembre et novembre.

Cela irait dans le sens d'une production lancée durant le trimestre en cours pour disposer de stocks. Mark Gurman évoque par ailleurs des difficultés de production de l'affichage Mini-LED qui expliqueraient les multiples reports du lancement et les dates jusqu'à présent erronées des leakers.

Au-delà de la présence de la puce M1X, les observateurs ne s'accordent pas sur la quantité de RAM maximale embarquée, hésitant entre 32 et 64 Go.