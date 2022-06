Le modem 5G d'Apple ne sera pas prêt pour l'iPhone 15

Les iPhone comprennent déjà plusieurs composants conçus directement par Apple, à commencer par le SoC. La prochaine étape est censée passer par la création de son propre modem 5G, ce qui permettrait de se passer des solutions tierces et de réduire le versement des droits de licence nécessaires.

Mais la conception de cette puce et des éléments annexes comme les composants RF n'est pas une mince affaire et réclame une solide expertise. Les acteurs capables de concevoir des modems sont peu nombreux et les produits sont souvent le fruit de plusieurs années de travaux.

Credit : iFixit

Apple s'intéresse à cet aspect et finira sans doute par proposer son propre modem 5G mais pas dans le calendrier anticipé par les observateurs et qui semblait presque confirmé par l'annonce faite par Qualcomm de la perte d'une grosse partie de son contrat de fourniture en 2023.

Ce n'est que partie remise ?

L'analyste Ming-Chi Kuo ne croit plus que la firme disposera d'une solution à temps pour l'iPhone 15 l'an prochain, selon ses informations d'après les chaînes d'approvisionnement.

La firme devrait donc toujours faire appel à Qualcomm, son fournisseur depuis plusieurs années. Déjà, certains observateurs estimaient que l'arrivée d'un modem 5G custom se ferait en douceur pour des questions de volume initial et de rendement avec une intégration dans des tablettes iPad plutôt que dans l'iPhone.

Le développement d'un modem 5G custom est sans doute toujours d'actualité et finira par émerger, alors qu'Apple a racheté l'activité modem 5G d'Intel en 2019, et d'autant plus qu'Apple et Qualcomm ont connu de durs bras de fer judiciaires sur la question des droits de licence.