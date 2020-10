Un moteur de recherche d'Apple en alternative à Google ?

Avec iOS 14 et iPadOS 14, Apple a fait évoluer la fonction de recherche sur un iPhone ou iPad qui peut faire l'économie de résultats de recherche de Google pour afficher ses propres résultats et liens vers des sites web.

Selon le Financial Times, c'est un signe tangible parmi d'autres qu'Apple avance à grands pas dans son entreprise en interne de développer son propre moteur de recherche, et ainsi proposer une alternative à Google Search.

Le quotidien britannique évoque notamment le recrutement en 2018 de John Giannandrean qui avait auparavant officié en tant que responsable du département de recherche sur l'intelligence artificielle de Google.

Le Financial Times souligne ses huit années d'expérience dans la gestion du moteur de recherche le plus populaire au monde, même si officiellement il a été débauché en tant que responsable de la stratégie d'IA et du Machine Learning chez Apple. L'activité du robot d'indexation d'Apple pour le Web (Applebot) est également rappelée et elle aurait fortement augmenté.



Le cas échéant, une alternative d'Apple au moteur de recherche Google ne serait pas une mince affaire. Qui plus est, on se souviendra des débuts chaotiques d'Apple Plans pour concurrencer Google Maps.

L'article du Financial Times arrive comme un cheveu sur la soupe, alors que les États-Unis ont officialisé le lancement d'une procédure en justice visant Google. Il est reproché à Google d'avoir maintenu illégalement des monopoles via des pratiques anticoncurrentielles et d'exclusion sur les marchés de la recherche en ligne et de la publicité en ligne.

Le cas d'Apple a été cité dans la plainte, avec le versement par Google d'importantes sommes pour garantir son statut de moteur de recherche par défaut de l'iPhone. Des sommes qui seraient de 8 à 12 milliards de dollars par an.