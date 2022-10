Apple lance ses nouveaux iPad Pro 11 et 12,6 pouces avec puce M2

Apple n'a pas attendu une quelconque keynote officielle pour annoncer la sortie de ses nouveaux iPad Pro 11 et iPad Pro 12,9 dotés de puces Apple Silicon M2. Les deux appareils profitent ainsi d'une sérieuse montée en puissance grâce à l'intégration de la nouvelle puce maison qui continue de surprendre.

La marque continue ainsi de déployer son iPad Pro dans des versions de 11 et 12,9 pouces avec un design qui change peu des précédentes versions. Les bordures amincies et tranches plates sont toujours d'actualité et sont ainsi raccord avec le design adopté par les iPhone 14.



Toujours plus de performances avec l'Apple M2

L'iPad Pro M2 en configuration 11 pouces propose un écran Liquid Retina (technologie LCD en 120 Hz) alors que la version 12,9 pouces plus haut de gamme embarque un écran Liquid Retina XDR sur technologie Mini LED en 120 Hz. Ce dernier offrira ainsi des noirs plus profonds et des couleurs plus intenses pour une colorimétrie mieux maitrisée.

Côté performances, Apple revendique des appareils 15% plus rapides que les iPad dotés d'une puce Apple Silicon M1... Le gain monte à 35% du côté des graphismes et le machine learning.

Mais il n'y a pas que le SoC qui monte en gamme : Apple annonce une bande passante de mémoire unifiée qui grimpe à 100 Go/s soit le double par rapport à la génération précédente, ce qui ouvre la voie à davantage de confort en multitâche.

Apple Pencil 2, iPadOS 16, 5G et WiFi 6E

Les deux tablettes sont annoncées comme compatibles avec l'Apple Pencil de 2e génération détectable sans contact jusqu'à 12 mm au-dessus de l'écran. La partie logicielle a été améliorée pour offrir plus de confort avec des fonctionnalités intelligentes et automatiques.

Cette génération d'iPad Pro M2 profite également de la 5G (selon modèle) ainsi que de la prise en charge de la norme WiFi 6E qui propose des débits théoriques max de 2,4 Gb/s.

Les deux iPad Pro M2 seront livrés sous iPadOS 16 et proposés à partir du 26 octobre prochain dans des versions de 128, 256 et 512 Go ainsi que 1 et 2 To.

L'iPad Pro 11 M2 sera proposé à partir de 1069€ en version WiFi et 1269€ en version 5G

L'iPad Pro 12,9 M2 sera proposé à partir de 1469€ pour la version WiFi et 1699€ pour la version 5G.