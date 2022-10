La tablette iPad Pro va faire peau neuve, et c'est pour bientôt

Après les MacBook Air et MacBook Pro 13 en version M2, les tablettes iPad s'apprêtent à profiter de la nouvelle puce.

Avec la puce M1, la stratégie Apple Silicon a pris forme et a fait basculer presque tous les produits de la marque vers l'architecture ARM. Parti des MacBook Air et MacBook Pro, le processeur mobile s'est invité dans de multiples appareils et jusque dans les tablettes tactiles iPad qui utilisaient jusqu'à présent les SoC Apple Ax des iPhone.

Certaines tablettes sont ainsi passées à la puce Apple M1, des iPad Pro jusqu'à la récente iPad Air qui est montée en gamme. En juin 2022, la firme a dévoilé sa puce de nouvelle génération Apple M2 qui s'est invitée dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13.

On attend désormais un passage dans les tablettes iPad et le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, indique que leur annonce interviendra "d'ici quelques jours". Les premiers appareils à en profiter seront logiquement les iPad Pro 11 et 12,9 pouces.

Même design, plus puissants

Les iPad Pro M2 garderont l'essentiel du design de la génération actuelle et profiteront donc des performances supplémentaires apportées par la plateforme matérielle ainsi que des avancées de iPadOS 16 qui sera diffusé au même moment.

La nouvelle évolution de l'OS apportera de nouvelles possibilités de personnalisation et d'échange d'idées mais aussi de documents, photos, vidéos ou URL ainsi que le Stage Manager permettan de profiter pleinement du multitâche.

Les changements étant minimes, Apple ne proposera pas un événement dédié pour le lancement des tablettes tactiles iPad Pro M2. Un changement est toutefois attendu pour l'iPad Pro 11 pouces qui devrait à son tour accueillir un affichage avec rétro-éclairage Mini-LED.

Jusqu'à présent, seul l'iPad Pro 12,9 pouces y a eu droit au printemps 2021, lui permettant de profiter d'un affichage Liquid Retina XDR offrant une luminosité de 1000 nits.

Et les nouveaux MacBook Pro M2 ?

Mark Gurman évoque également l'arrivée des MacBook Pro 14 et 16 en version M2 mais indique qu'ils ne seront pas annoncés en même temps que tablettes iPad Pro. Il faudra donc encore patienter pour savoir s'ils embarqueront bien des SoC Apple M2 Pro et Apple M2 Max plus puissants que la version standard.

La rumeur a déjà évoqué un possible lancement avant la fin 2022. Y aura-t-il une nouvelle fenêtre de tir sur le mois de novembre, comme cela avait déjà été le cas en 2020 ?