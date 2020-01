Apple Plans (Maps) : la grosse refonte arrive en Europe dans les prochains mois

Avec sa fonctionnalité de type Street View et d'autres nouveautés, l'importante révision d'Apple Plans débarque prochainement en Europe. Elle est déployée pour tous les utilisateurs aux USA.

Dévoilée lors de la présentation d'iOS 13, la nouvelle version d'Apple Maps se dote notamment d'un mode à la Street View de Google Maps. Après un déploiement dans quelques villes américaines, Apple annonce sa disponibilité pour tous les utilisateurs aux États-Unis et glisse qu'un déploiement débutera en Europe (Apple Plans) au cours des prochains mois.

La fonctionnalité de type Street View est dénommée Look Around. Elle s'appuie sur un nouveau fond de carte et une photographie 3D haute définition pour donc permettre aux utilisateurs de parcourir une ville avec des images prises au niveau de la rue.



Outre une meilleure couverture du réseau routier, des infos de trafic, des vues d'intérieur, davantage de données exploitables pour les piétons et une plus grande précision pour les adresses, d'autres nouveautés concernent les Collections pour le partage de lieux avec des amis et les Favoris.

Dans son annonce, Apple met - sans surprise - l'accent sur la protection de la vie privée. " Avec Plans, il n'est pas nécessaire de s'identifier et il n'y a pas de lien avec un identifiant Apple. "

Le groupe de Cupertino ajoute que les données collectées lors de l'utilisation de l'application sont associées à des identifiants aléatoires qui sont " continuellement réinitialisés. " Avec une technique dite de fuzzing, la localisation sur les serveurs d'Apple lors d'une recherche est " masquée. "

" Plans convertit l'endroit précis d'où provient la recherche en un endroit moins précis après 24 heures et ne conserve pas l'historique de ce qui a été recherché ou de l'endroit où l'utilisateur a été. "

Pour Apple, il s'agit bien évidemment de marquer une différence par rapport à Google Maps. Il faut néanmoins être prudent quand il s'agit d'applications utilisant le GPS et pour la suppression de toute trace. Par ailleurs, on rappellera que Google a introduit un mode de navigation privée (incognito) avec Google Maps, ce qui implique de faire une croix sur la personnalisation des cartes.

Apple revendique aider des " centaines de millions de personnes " dans plus de 200 pays avec Apple Plans. En jonglant avec de nombreuses sources de données, les débuts d'Apple Plans avaient été poussifs. Apple semble mettre les moyens pour redresser la barre.