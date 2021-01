Réalité augmentée : un premier dispositif portatif chez Apple dès cette année ?

Tout en continuant d'intégrer des fonctionnalités de réalité augmentée toujours plus sophistiquées dans ses iPhone et iPad, Apple devrait lancer un premier dispositif portatif cette année.

La firme Apple s'intéresse depuis plusieurs années à la réalité augmentée et n'a eu de cesse d'intégrer des capteurs dans ses iPhone et iPad pour en tirer parti. Mais l'expérience de l'écran des appareils mobiles comme fenêtre pour la réalité augmentée a ses limites et l'entreprise travaillerait sur un projet de lunettes ou de casque offrant une expérience plus immersive.

L'analyste Ming-Chi Kuo prédit déjà qu'Apple en présentera une première version dès cette année, sans préciser la nature exacte du dispositif portatif. On a pu voir ici et là des rumeurs évoquant le bon état d'avancement du projet et la possibilité d'un lancement à relativement court terme.

L'idée de ce dispostifi tirée des différentes rumeurs reste celle d'un ou plusieurs écrans installés sur un monture tandis que la puissance de traitement serait fournie par un iPhone

Mais ce ne sont pas les seules nouveautés attendues cette année. Le fameux tracker AirTag, espéré pour la fin 2020 et toujours aux abonnés absents, serait enfin bientôt officialisé tandis que l'on attend toujours des nouvelles d'une tablette iPad Pro 12,9 qui offrirait un affichage avec rétroéclairage Mini-LED, lui permettant de se rapprocher des qualités de l'OLED sans les inconvénients.

Cette évolution vers le Mini-LED concernerait également des MacBook Pro 14 et 16 pouces, attendus plus tard dans l'année. L'analyste évoque également le lancement pour 2021 de nouveaux écouteurs sans fil AirPods avec en particulier l'arrivée d'AirPods Pro Lite reprenant le design des AirPods Pro