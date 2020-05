Apple Glass : les lunettes de réalité augmentée annoncées dès cette année

Prenant à rebours les rumeurs affirmant que les lunettes de réalité augmentée d'Apple ne seront pas lancées avant plusieurs années, le youtubeur Jon Prosser affirme qu'elles seront lancées sous peu et en donne même le prix.

La réalité augmentée est un sujet qui passionne Apple, la firme proposant déjà un environnement ARKit et ajoutant à chaque génération d'appareils iOS de nouvelles fonctionnalités dans cette direction.

Cela fait plusieurs années que l'entreprise est soupçonnée de préparer des lunettes de réalité augmentée mais la plupart des rumeurs et des prédictions d'analystes tablent sur un lancement au mieux en 2021, voire plus tard.

Le youtubeur Jon Prosser, qui multiplie les fuites sur les produits Apple, va dans ce sens mais affirme que les lunettes de réalité augmentée seront annoncées dès cette année ou au début de l'année prochaine, avec une commercialisation qui se jouerait sur fin 2021 ou début 2022.

Elles porteraient bien la dénomination Apple Glass et le youtubeur en donne même le tarif envisagé : 499 dollars, hors coût des verres correcteurs si besoin. Jon Prosser affirme avoir aperçu un prototype tout en plastique mais dont les matériaux pourraient évoluer avec la version finale.

Elles ne devraient pas comporter de caméra, histoire de ne pas reproduire le rejet des Google Glass, mais plutôt un scanner LiDAR pouvant cartographier l'environnement immédiat, comme celui proposé sur les dernières tablettes iPad Pro.

Comme prévu, la puissance de traitement sera fournie par l'iPhone compagnon et les lunettes comporteront des écrans et un système de charge sans fil via un socle fourni.

Le pilotage du dispositif se ferait par des gestuelles réalisées devant les lunettes Apple Glass et via une interface Starboard dont il a déjà été question dans des fuites précédentes.