Les prix des services Apple augmentent pour vous

En marge des mises à jour de ses systèmes d'exploitation avec notamment iOS 16.1, iPadOS 16 (ou plutôt iPadOS 16.1) et macOS Ventura, Apple revoit à la hausse les prix pour les abonnements à plusieurs de ses services.

Pour Apple Music, l'augmentation des prix concerne l'abonnement Individuel et l'abonnement Familial qui passent à 10,99 € par mois et 16,99 € par mois. C'est respectivement une augmentation de 1 € et 2 € par mois. L'abonnement annuel pour le forfait individuel augmente par ailleurs de 99 € à 109 €.

Avec Apple TV+, c'est désormais un abonnement mensuel à 6,99 € au lieu de 4,99 €. L'abonnement annuel pour Apple TV+ n'est plus à 49,99 € et passe à 69 €.

Pas de cadeau pour Apple One

Comme les prix des abonnements Apple Music et Apple TV+ augmentent, il y a également une hausse mécanique du prix de l'abonnement tout-en-un Apple One qui comprend Apple Music et Apple TV+, ainsi que Apple Arcade, iCloud+ et Fitness+ selon la formule choisie.

Auparavant à 14,95 €, 19,95 € et 28,95 € par mois, les abonnements Individuel, Famille et Premium pour Apple One sont dorénavant proposés à respectivement 16,95 €, 22,95 € et 31,95 € par mois.

Les justifications d'Apple

Pour tenter de faire passer la pilule, Apple a fourni ses explications sur le pourquoi de l'augmentation des prix des abonnements à Apple Music, Apple TV+ et Apple One. Elles sont sans grande surprise.

" Le changement de prix pour Apple Music est dû à une augmentation des coûts de licence et, par conséquent, les artistes et les auteurs-compositeurs gagneront davantage d'argent pour le streaming de musique. " Apple souligne en outre que l'ajout de nouvelles fonctionnalités va se poursuivre.

Concernant Apple TV+, le groupe de Cupertino évoque un lancement qui avait eu lieu à prix très bas en raison de la présence de seulement quelques films et séries. " Trois ans plus tard, Apple TV+ propose une vaste sélection de séries, longs métrages, documentaires, divertissements pour les enfants et la famille qui sont primés et acclamés. "