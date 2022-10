iPadOS 16 : faites chauffer les iPad, c'est pour bientôt !

Présentée à côté de iOS 16 lors de la conférence WWDC 2022 du mois de juin, la mise à jour iPadOS 16 n'a toujours pas été diffusée. Elle offre un ensemble de nouveautés avec, comme pour la version destinée aux iPhone, des avancées sur la personnalisation et le partage.

On trouvera ainsi de nouvelles possibilités de collaborations et d'échanges d'idées avec le logiciel FreeForm, parfait pour le brainstorming, ainsi que la Photothèque partagée iCloud pour échanger photos et vidéos avec cinq autres personnes, famille ou amis, qui peuvent retoucher et compléter les clichés avec synchronisation chez tout le monde.

Faire une faute dans iMessage , ça arrive, mais il est désormais possible de la corriger juste après l'envoi ou même d'annuler l'envoi, comme chez iOS 16. Et pour le divertissement, le Game Center a été repensé tandis qu'il est possible de jouer à plusieurs avec SharePlay.

Comme pour iOS 16, toujours, on retrouvera dans iPadOS 16 la possibilité de détourer un élément d'une photo et le partager dans les messages.

Un fonctionnement plus proche d'un ordinateur

Outre la nouveauté de l'outil collaboratif FreeForm, Apple a amélioré les applications pour faciliter les échanges de données entre elles, modifier les extensions de fichiers ou réaliser les tâches courantes (dupliquer, renommer...), rapprochant les options de ce que l'on trouve sur un ordinateur.

Et le gros morceau d'iPadOS reste Stage Manager, le système de gestion mutifenêtres permettant de redimensionner et superposer les fenêtres d'applications et de basculer de l'une à l'autre facilement.

La rumeur veut que cette fonctionnalité a posé jusqu'au dernier moment un casse-tête pour Apple, ne trouvant pas le résultat à la hauteur des attentes. Lors de la présentation de iPadOS 16, la firme de Cupertino s'était contenté de donner une fenêtre de diffusion de la mise à jour : octobre 2022.

iPadOS 16 fin octobre ?

Le journaliste Mark Gurman a complété récemment l'information en précisant que le nouvel iPadOS serait proposé durant la semaine du 24 octobre, sans doute directement en version iPadOS 16.1 et en même temps que iOS 16.1, profitant de la correction des bugs initiaux.

Il y a fort à parier que de nouvelles tablettes iPad seront annoncées au même moment mais les rumeurs suggèrent que cela se fera par voie de communiqué de presse uniquement, et non via un nouvel événement sur le campus d'Apple.

macOS Ventura, pour les Mac et MacBook, pourrait être aussi de la partie, sa fenêtre de lancement étant également fixée au mois d'octobre.