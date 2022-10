iOS 16.1 arrive vite avec ces nouveautés

Apple a confirmé que iPadOS 16 - ou plutôt directement iPadOS 16.1 - pour l'iPad sera disponible le 24 octobre. Ce sera également le cas de macOS Ventura pour l'ordinateur Mac. Alors que la grosse mise à jour iOS 16 est proposée depuis le mois dernier, l'iPhone ne sera pas oublié la semaine prochaine avec iOS 16.1.

Le programme pour iOS 16.1 est déjà connu. Il comprend principalement les Activités en direct sur l'écran de verrouillage (demande de covoiturage, livraison d'un repas, suivi d'une rencontre sportive…), la photothèque partagée iCloud avec plusieurs utilisateurs et le support de Matter pour la maison intelligente.

Quelques précisions sur des nouveautés

Les Activités en direct pour les applications tierces seront disponibles dans la Dynamic Island et sur l'écran de verrouillage avec les modèles Pro de l'iPhone 14. Pour la photothèque partagée iCloud, ce sera avec jusqu'à cinq autres personnes (et donc six personnes en tout) avec des photos et vidéos.

Matter est la nouvelle norme de connectivité, avec la perspective de pouvoir prendre en charge un grand nombre d'appareils pour le foyer connecté et avec une interaction indépendamment des écosystèmes, que ce soit Apple, Amazon ou encore Google.

Avec iOS 16.1, le service Apple Fitness+ sera disponible pour les utilisateurs d'iPhone, même s'ils ne possèdent pas une montre connectée Apple Watch. Il sera entièrement intégré à l'application Forme sur iPhone. Sans l'Apple Watch, il faudra évidemment faire une croix sur des mesures comme la fréquence cardiaque en temps réel et les calories brûlées.

Pas de Clean Energy Charging en France

Une autre nouveauté qui débarque dans iOS 16.1 est la fonctionnalité Clean Energy Charging. Son propos est d'optimiser les temps de charge de l'iPhone avec des considérations environnementales et de réduction de l'empreinte carbone.

Cette recharge dite par énergie propre doit ainsi favoriser les temps de charge lorsque le réseau électrique utilise des sources d'énergie plus propres. Néanmoins, la fonctionnalité Clean Energy Charging ne sera proposée qu'aux États-Unis lors du déploiement d'iOS 16.1.

En plus de corrections de bugs, iOS 16.1 va peaufiner l'affichage du niveau de la batterie pour le rendre visuellement plus précis au niveau de l'icône et en adéquation avec le pourcentage indiqué. Une option permettra par ailleurs l'exécution automatique d'applications en arrière-plan pour télécharger le contenu nécessaire avant un premier lancement.