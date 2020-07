Apple ne proposera pas ses processeurs ARM à d'autres fabricants

Au mois de juin durant son événement WWDC 2020 virtualisé à cause de la crise du coronavirus, Apple a dévoilé une stratégie qui va la conduire à abandonner les processeurs x86 d'Intel dans ses ordinateurs Mac et MacBook au profit de processeurs ARM développés en interne.

De la même manière que la firme développe elle-même une partie du SoC des iPhone et iPad, elle va créer une série de processeurs ARM " Apple Silicon " pour ses ordinateurs portables et de bureau.

Cette évolution, qui implique aussi de profonds changements côté logiciel, lui permettra de renforcer la cohésion des différents OS de son écosystème, avec l'idée de faciliter le développement d'applications sur les différents appareils électroniques de la marque.

Pour autant, ces processeurs ARM ne seront pas proposés à d'autres fabricants ou partenaires. Ils ont vocation à rendre les produits Apple uniques en leur genre, avec des fonctionnalités et une intégration difficilement copiables puisqu'elles ne passeront pas par des composants standard.

Tim Cook, CEO d'Apple, l'a de nouveau confirmé durant la présentation des (très bons) résultats financiers de la firme en soulignant qu'Apple était avant tout une entreprise tournée vers les produits et qui, à ce titre, "adore s'impliquer dans toutes les étapes de leur conception".

"Nous bâtissons Apple Silicon parce que cela nous donne la possibilité d'imaginer des produits que nous ne pourrions pas créer sans cela", a-t-il encore expliqué. Alors que de nombreux concurrents copient dans les moindres détails le design des produits Apple (souvent en prétendant lui rendre hommage), il est beaucoup plus difficile d'en reproduire les fonctionnalités, avec la même efficacité et ergonomie, si les composants sont dédiés et non accessibles sur le marché.

Mais il faut être Apple, avec son emprise forte sur le logiciel comme sur le hardware et les services, pour pouvoir se permettre une telle initiative.