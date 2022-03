Apple Silicon : le Mac Pro manque à l'appel mais arrive bientôt

Le plus puissant des ordinateurs Mac est désormais le Mac Studio qui peut bénéficier d'une configuration avec une puce Apple Ultra M1 - une sorte d'association de deux puces M1 Max grâce à l'architecture UltraFusion - pour laquelle le groupe de Cupertino enchaîne les superlatifs. De gros scores ont en tout cas déjà été repérés sur Geekbench.

Pour le Mac Studio avec Ultra M1, Apple souligne des performances CPU jusqu'à 60 % plus rapides que le Mac Pro équipé d'un processeur Intel Xeon W 28 cœurs à 2,5 GHz (et jusqu'à 4,4 GHz avec Turbo Boost). Il s'agit de la configuration actuelle la plus musclée du Mac Pro.

Pour les performances GPU du Mac Studio avec Ultra M1, elles sont vantées 80 % plus rapides que le Mac Pro avec Radeon Pro W6900X. Plus globalement et en tirant notamment parti de la mémoire unifiée, Apple indique que le Mac Studio avec M1 Ultra est 80 % plus rapide que le plus rapide des Mac Pro.

Teasing pour le Mac Pro avec Apple Silicon

Le Mac Pro est désormais l'une des exceptions dans la gamme d'ordinateurs Mac puisqu'il n'a pas encore opéré sa mue vers une puce Apple Silicon… ce qui ne devrait plus tarder pour pouvoir sans doute surpasser le Mac Studio. Avec une puce Apple M2 ?

" Notre transition est presque complète avec un seul produit restant : le Mac Pro. Mais c'est l'histoire d'un autre jour ", a déclaré John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple. Le Mac Pro avec Apple Silicon n'a donc pas été le " One more thing " de la conférence Apple du 8 mars, mais l'attente ne devrait plus être longue.

Rappelons que même si la conférence WWDC de juin d'Apple est centrée sur les développeurs et ses systèmes d'exploitation, c'est lors de l'édition 2019 de la WWDC que le groupe avait présenté le dernier Mac Pro.