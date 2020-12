Apple Silicon : une puce ARM 32 coeurs pour Mac Pro en 2022

La puce Apple M1 ouvre une nouvelle page dans l'histoire de la firme en devenant le premier SoC ARM destiné à ses MacBook. Avec sa configuration octocore, elle équipe les MacBook Air et MacBook Pro 13 et révèle déjà de solides performances.

Le groupe californien a indiqué vouloir faire passer l'ensemble de ses ordinateurs à l'architecture ARM d'ici deux ans et prépare en conséquence des variantes répondant aux différents besoins.

On a déjà entendu parler d'une puce ARM 12 coeurs qui pourrait se retrouver dans les MacBook Pro haut de gamme l'an prochain et l'agence Bloomberg évoque de son côté la préparation d'une puce 32 coeurs haute performance pour les besoins des Mac d'ici fin 2021 et d'un Mac Pro compact qui serait lancé en 2022.

De même, la partie graphique pourra être proposée avec 64 ou même 128 coeurs et pourrait alors fournir des performances rivalisant avec les offres graphiques d'AMD, Nvidia ou Intel.

Mac Pro bientôt en version beaucoup plus compacte ?

Bloomberg évoque également une variation de la puce M1 avec 16 coeurs puissants et 4 coeurs économiques pour la prochaine génération de MacBook Pro haut de gamme et d'iMac.

En concevant ses puces en interne, Apple semble donc bien être en mesure de pouvoir proposer de multiples déclinaisons ajustant coeurs CPU, GPU et composants dédiés pour bâtir des plates-formes soigneusement calibrées selon les usages prévus.

On peut penser que la concurrence va suivre de près ces évolutions et tenter de les contrer (ou de les imiter) d'une façon ou d'une autre.