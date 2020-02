Apple Tag ou AirTag : le tracker d'Apple serait lancé d'ici la fin de l'année

Objet de nombreuses indiscrétions, la balise de suivi et localisation d'Apple pourrait finalement être lancée d'ici la fin de cette année.

Fin connaisseur des prochaines sorties de produits Apple, l'analyste Ming-Chi Kuo persiste et signe au sujet de l'AirTag ou Apple Tag. Ce tracker d'Apple pour divers types d'objets pourrait montrer ses formes arrondies (un disque circulaire) d'ici la fin de l'année.

Pour des dizaines de millions d'unités en 2020, la production d'un élément clé de l'AirTag serait susceptible de débuter au deuxième ou troisième trimestre. Cela laisse supposer une sortie en même temps que les prochains nouveaux iPhone de la marque en septembre. Et peut-être une présentation bien avant.

Sans jamais avoir été officialisé, l'AirTag fait parler de lui depuis l'année dernière avec des trouvailles en lien avec iOS 13 et l'application Find My (Localiser mon). L'accessoire serait a priori équipé de la puce de localisation U1 que l'on retrouve dans l'iPhone 11 et permet de tirer parti de la technologie radio courte distance Ultra Wideband (UWB).

Le dispositif s'appuierait donc notamment sur une telle technologie pour localiser des objets auxquels il est attaché et pour les retrouver.

Pour le moment, Apple mentionne essentiellement la puce U1 pour permettre à des appareils équipés de comprendre avec précision leur localisation les uns par rapport aux autres, ainsi que pour faciliter l'échange de fichiers avec AirDrop.

Du code extrait d'iOS 13 par MacRumors avait dévoilé une interface avec le suivi d'objets, ainsi que le recours à des éléments de réalité augmentée pour une fonctionnalité de tracking.