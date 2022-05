Que prépare Apple avec un écran e-ink couleur ?

Les affichages utilisant de l'encre électronique, ou e-ink, sont régulièrement utilisés dans les liseuses pour leur consommation très faible d'énergie et leur bonne lisibilité, proche de celle du papier.

Ils peuvent aussi être intéressants pour un affichage secondaire affichant quelques informations et notifications sans grever l'autonomie d'un appareil électronique. Plus récemment, la couleur a fait son apparition, encore timidement et avec des résultats souvent aux teintes délavées mais apportant un petit plus par rapport aux classiques affichages monochromes.

Apple dans les écrans e-ink couleur ?

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple s'intéresserait aux affichages e-ink couleur et en explorerait les possibilités. Il suggère notamment qu'un tel écran pourrait trouver place à bord d'un appareil avec affichage souple repliable sous la forme d'un écran secondaire ou intégré à une coque.

Samsung Galaxy Z Flip et son petit affichage externe

S'il permet difficilement d'afficher de la vidéo, l'écran e-ink éviterait de devoir placer un écran secondaire AMOLED plus énergivore comme c'est le cas sur les smartphones pliants Android.

On peut imaginer un design à la Galaxy Z Flip pour lequel le petit affichage AMOLED 1,9 pouce externe serait remplacé par un écran e-ink à faible consommation d'énergie et qui n'afficherait que quelques informations utiles.