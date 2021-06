La sécurité de l'iPhone serait détruite par le sideloading pour le patron d'Apple

Dans le cadre de la cinquième édition du salon VivaTech - consacré à l'innovation technologique et aux startups - qui se déroule actuellement à Paris et en ligne, le patron d'Apple a été hier l'un des intervenants.

Lors d'une conversation organisée avec le patron du média français en ligne Brut (en anglais et avec traduction en direct en français), Tim Cook a évoqué le projet de législation européenne sur les marchés numériques. Présenté par la Commission européenne fin 2020, il doit être examiné par le Parlement européen et les États membres en vue d'une adoption.

Pour les grandes plateformes dites systémiques et contrôleurs d'accès (par exemple Apple, Amazon et Google), des règles ont pour but d'obliger une ouverture aux concurrents. Selon Tim Cook, le langage actuel pour cette législation en cours de discussion " forcerait le sideloading sur l'iPhone " et ne va " pas dans le meilleur intérêt des utilisateurs. "

" Cela détruirait la sécurité de l'iPhone et une grande partie des initiatives de protection de la vie privée que nous avons intégrées à l'App Store comme les étiquettes de confidentialité et l'App Tracking Transparency. […] Ces choses n'existeraient plus. "

En taclant Android au passage

Avec le sideloading, Tim Cook fait allusion à la possibilité d'installer des applications par le biais de solutions alternatives à l'App Store ou autres moyens. C'est ce que permet Google pour Android au-delà du Google Play Store.

" Android a 47 fois plus de malwares que iOS. C'est parce que nous avons conçu iOS de telle sorte qu'il n'y a qu'un seul app store et que toutes les applications sont examinées avant d'y être disponibles. Cela empêche une grande partie de ces malwares d'entrer dans notre écosystème, et les utilisateurs nous ont dit très régulièrement à quel point ils apprécient cela. "

Pour Tim Cook, il y a de bonnes parties dans le projet de législation et la régulation, et il assure qu'Apple prendra part de " manière constructive au débat. " Autrement dit, la question du sideloading fera l'objet d'un intense lobbying d'Apple… Pour le bien des utilisateurs et sans doute aussi les revenus qui vont avec pour Apple.