Apple à 1000 milliards de dollars de valorisation ? Certains analystes imaginent déjà le double

Déjà au-delà des 1000 milliards de dollars de valorisation, Apple pourrait aller encore plus haut, rêvent déjà certains analystes financiers.

Avec Amazon, Apple a été l'une des premières entreprises à obtenir une valorisation boursière dépassant les 1000 milliards de dollars en 2018. Après des hauts et des bas, l'entreprise profite d'une solide confiance de la part des investisseurs envers ses perspectives, notamment grâce au lancement de nouveaux services par abonnement, et son cours ne cesse de progresser régulièrement.

Actuellement vers 317 dollars, il représente une progression doublée par rapport à sa valeur de 150 dollars il y a un an et les observateurs sont plutôt confiants quant à sa capacité à s'accroître encore, malgré la problématique des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Mais justement, si ces difficultés trouvent une issue dans un accord prochain, le cours en Bourse d'Apple pourrait poursuivre sa croissance vers un objectif de 350 dollars d'ici 12 mois, voire de 400 dollars dans les scénarios les plus favorables.

A ce rythme, Apple pourrait devenir la première entreprise à atteindre une valorisation de 2 000 milliards de dollars vers la fin 2021. C'est du moins la prédiction réalisée par l'analyste Dan Ives, de Wedbush Securities.

La firme de Cupertino dispose actuellement d'une valorisation de 1 390 milliards de dollars et a distancé Amazon, repartie vers 920 milliards de dollars environ.

L'estimation très positive de Dan Ives s'appuie sur le succès rencontré par l'iPhone 11 mais surtout l'espoir d'une relance des ventes d'iPhone grâce à l'arrivée de la 5G qui lancerait enfin le grand cycle de renouvellement prédit depuis plusieurs années par les analystes.

CNBC note que d'autres analystes, comme ceux d'UBS, formulent aussi des prévisions de cours à 350 dollars sur la foi d'un regain d'optimisme autour des ventes d'iPhone par la 5G, en plus de l'augmentation des revenus issus des services (Apple TV+, Apple Arcade, Apple Music...).