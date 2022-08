Apple Watch Pro : très gros boîtier et grand écran pour les sports extrêmes

A côté de la gamme iPhone 14, Apple va sans doute présenter la série de montres connectées Apple Watch Series 8 lors de son événement début septembre. Les observateurs s'attendent déjà à un moment "One More Thing" qui pourrait dévoiler une variante sportive baptisée Apple Watch Pro (dénomination à confirmer).

Cette version a déjà fait l'objet de diverses rumeurs et elle correspondrait à une version au design spécifique pour les sports extrêmes, avec une conception renforcée et une autonomie prolongée.

Quelques bribes d'information supplémentaires sont apportées par le site nippon MacOtakara qui affirme que le boîtier sera particulièrement imposant avec ses 47 mm, contre 41 ou 45 mm pour les versions standard de l'Apple Watch, et souvent 46 mm pour les montres sportives en général.

Ce boîtier plus conséquent permettra de loger un écran plus grand, dont la diagonale est estimée à 1,99 pouce. Contrairement aux smartwatches standard de la firme qui sont dotées d'un affichage légèrement bombé, celui de l'Apple Watch Pro serait totalement plan, dans l'optique d'améliorer sa robustesse et sa durabilité.

Des fonctions et un design exclusifs

Dans cette même idée d'une utilisation pour des activités outdoor intenses, le boîtier serait en titane et la montre connectée offrirait un mode Low Power assurant une autonomie étendue.

Elle serait aussi la première à proposer des communications d'urgence transmises par satellite et donc susceptibles de fonctionner même en dehors des zones de couverture par les réseaux mobiles (sous réserve d'avoir un horizon dégagé).

L'Apple Watch Pro pourrait être lancée à un tarif relativement élevé, proche des 1000 dollars, ce qui n'est pas si éloigné des montres connectées sportives haut de gamme.