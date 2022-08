iPhone et même Apple Watch Pro : retour de la rumeur d'une connexion satellite

Comme avant l'iPhone 13, la rumeur d'une connexion satellite avec le smartphone d'Apple repart de plus belle avant l'iPhone 14. Et y compris pour l'Apple Watch Pro.

L'année dernière et avant la sortie de l'iPhone 13, une rumeur insistante avait concerné une compatibilité du smartphone d'Apple avec des satellites de télécommunications en orbite basse dans le but de permettre l'envoi et la réception de SMS dans des zones non couvertes par le réseau mobile, et dans le cadre de services d'urgence.

Cette rumeur ne s'est donc pas concrétisée, mais elle est de retour avant la présentation par Apple de sa nouvelle gamme d'iPhone avec l'iPhone 14. Consultant en communications par satellite auprès de Telecom, Media and Finance Associates, Tim Farrar parle d'une annonce d'Apple pour l'utilisation d'une bande satellite déjà existante.

Ce serait avec Globalstar pour un service limité aux SMS (envoi et réception), sans la possibilité de passer des appels vocaux, sauf à investir massivement dans une nouvelle constellation de satellites. En début d'année, Globalstar avait communiqué sur l'acquisition de 17 nouveaux satellites pour fournir des " services satellitaires continus " à un client potentiel. Apple ? Pour l'iPhone 14 et en particulier le modèle Pro ?

iPhone 14 Pro et Apple Watch Pro ?

Pour Bloomberg, Mark Gurman - qui avait déjà évoqué ce sujet l'année dernière - mentionne une fonctionnalité Emergency Message via satellite. " Elle est conçue pour permettre aux utilisateurs d'iPhone compatibles d'envoyer des messages SOS aux premiers intervenants, s'il se trouvent par exemple en montagne ou en mer. "

Dans des zones sans couverture par le réseau mobile, il serait ainsi question de permettre aux utilisateurs d'iPhone de signaler des urgences. Ce ne serait que le début avant davantage ultérieurement, et Mark Gurman donne aussi la piste d'une compatibilité avec le nouveau modèle plus robuste de montre connectée Apple Watch (l'Apple Watch Pro).

Il ajoute qu'il n'est toutefois pas clair si Apple lancera effectivement ce type de fonctionnalité le 7 septembre. À souligner en tout cas que la semaine dernière, T-Mobile (US) et SpaceX ont officialisé un partenariat qui permettra à des smartphones de l'opérateur de se connecter directement à des satellites Starlink. Ce n'est peut-être pas un hasard...