Notre top sélection de la journée avec l'Apple Watch SE, le Xiaomi Mi 10, l'Echo Dot 3, la Portal Go et un PC

Aujourd'hui, nous mettons en avant la montre connectée Apple Watch SE, l'enceinte connectée Echo Dot 3, le smartphone Xiaomi Mi 10, le PC portable HP 17-cp0113nf et aussi l'écran connecté Portal Go.

Commençons ce top 5 par la montre connectée Apple Watch SE qui est à prix réduit sur Amazon. Elle est dotée d'un écran OLED de 40 mm. Cette montre est équipée d’un cardiofréquencemètre au dos du boitier pour contrôler la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil.

L’Apple Watch SE offre un suivi sportif complet avec de nombreux sports tels que la course à pied, le vélo, la danse et même la natation, car la montre est résistante à l’eau. Vous pourrez consulter toutes vos statistiques sur l’application dédiée.

Sur Amazon, l’Apple Watch SE est au tarif préférentiel de 261 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite.



Passons à l'enceinte Echo Dot 3 qui profite également d'une réduction sur Amazon.

Elle affiche un design plat, en tissu, et s'adapte facilement à n’importe quelle décoration intérieure. Elle embarque un haut-parleur de 41 mm avec une sortie audio de 3,5 mm. L'Echo Dot mesure 43 x 99 mm et elle est dotée de 4 boutons pour augmenter ou baisser le son, un bouton d'arrêt du microphone et un bouton d'action.

L'enceinte est compatible avec le WiFi, et bien sûr avec Alexa afin de contrôler une partie de vos objets connectés ou de lancer tout simplement votre musique.

Sur Amazon, l'enceinte Echo Dot 3 est au prix réduit de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le smartphone Xiaomi Mi 10 qui est doté d'une dalle OLED de 6,67" FHD+ (1080 x 2340 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Le mobile embarque le SoC Snapdragon 865 avec 8 de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Du côté de la photographie, le Mi10 intègre un capteur de 108 mégapixels, couplé avec un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, un capteur macro de 2 MP et un dernier de 2 MP. Pour finir, le smartphone est doté d'une batterie de 4780 mAh.

Toujours sur Amazon, le smartphone Xiaomi Mi 10 est au prix de 510 € au lieu de 600 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à l'écran connecté Portal Go qui bénéficie de 35 % de réduction sur Amazon.

Il intègre un écran tactile de 10,1" avec une définition de 800 x 1280 pixels qui s'adapte automatiquement à la couleur et l'éclairage de la pièce. Il est doté d'une caméra de 12 MP. La caméra peut suivre les personnes pour toujours rester dans le champ de vision, elle est aussi capable de zoomer sur une action précise. Pour finir, Portal Go dispose de deux haut-parleurs de 5 W et un caisson de basses de 20 W.

Sur Amazon, l'écran connecté Portal GO est au prix de 149 € au lieu de 230 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le PC portable HP 17-cp0113nf qui voit son prix chuter de 120 € sur Cdiscount.

Il est doté d'un écran de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels et propose un antireflet. Il intègre le processeur AMD Ryzen 7 5700U cadencé à 1,8 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Sa batterie vous accompagne pendant plus de 8 heures. Le PC portable est accompagné d'une sacoche de rangement et de la souris sans fil HP 200.

Sur Cdiscount, le PC portable HP 17-cp0113nf est au prix réduit de 650 € au lieu de 770 € avec l'ODR de 120 €



