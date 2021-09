Apple Watch Series 7 : les problèmes de production sont résolus, lancement comme prévu

Les problèmes de fabrication de la montre connectée Apple Watch Series 7 sont résolues et la production va pouvoir démarrer mi-septembre. Les stocks resteront faibles dans un premier temps.

La production de masse de la montre Apple Watch Series 7 va pouvoir démarrer mi-septembre. Les soucis rencontrés dans la fabrication de certains éléments de la smartwatch ont été résolus, d'après un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo.

La présentation officielle sera fera bien en même temps que la série iPhone 13 le 14 septembre prochain et la commercialisation devrait rapidement suivre, même si les volumes au départ seront peut-être légers.

L'analyste indique que le processus de fabrication de l'Apple Watch Series 7 est plus complexe que précédemment et a demandé des étapes supplémentaires de validation.

Ces nouvelles indications vont dans le sens des prédictions de Mark Gurman, de Bloomberg, qui évoquait une annonce en même temps que les iPhone 13 et une disponibilité limitée au lancement.

L'Apple Watch 7 devrait conserver globalement les mêmes fonctionnalités mais proposer un nouveau design aux tranches plus marquées et avec un affichage sensiblement plus grand.

Dans la même note, l'analyste Ming-Chi Kuo attend surtout une augmentation des ventes de la montre connectée l'an prochain avec la version suivante Apple Watch Series 8 qui ajoutera en principe de nouvelles fonctionnalités de suivi de santé, notamment un capteur de température corporelle intégré.