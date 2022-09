Apple Watch Pro : le design de la montre connectée cache des surprises

Avec la série iPhone 14, Apple va présenter durant sa keynote du 7 septembre au Steve Jobs Threatre de nouvelles montres connectées. La gamme Apple Watch Series 8 viendra apporter ses nouveautés pour maintenir la domination de la firme sur le segment des smartwatches mais il y aura cette année un membre inédit : l'Apple Watch Pro.

Cette dernière veut séduire les amateurs de sports extrêmes avec des besoins spécifiques comme une coque renforcée pouvant résister aux avanies des activités de plein air et une autonomie plus importante (avec un mode Low Power intégré) que la grosse journée offerte par le modèle standard.

Ces particularités vont conduire à un design spécifique que les rumeurs et leaks ont déjà commencé à défricher. Le site 91Mobiles va plus loin en dévoilant les rendus CAD de la smartwatch.

Grande montre, grandes possibilités

Les images confirment la présence d'un grand boîtier (que l'on dit en titane) dont le site affirme qu'il serait de 49 mm, soit plus encore que les 47 mm pressentis. L'affichage perdra de son bombé pour devenir plat avec des bordures fines.

Sous la couronne latérale, un bloc contiendrait le micro et un bouton multi-fonctions, donnant un aspect encore plus massif. Un autre bouton serait présent sur la tranche gauche qui intègre aussi les trous du haut-parleur.

Pas vraiment visible sur les rendus, le dos du boîtier semble peu dépasser mais devrait contenir une batterie de capteurs optiques pour le suivi de l'activité au quotidien et sportive.

Le plus grand écran doit offrir une meilleure lisibilité dans l'action et afficher plus d'informations, notamment sportives avec des paramètres supplémentaires issus des capteurs. Des cadrans dédiés et des fonctions spécifiques sont attendus par rapport à l'Apple Watch Series 8.

L'Apple Watch Pro ne sera pas pour toutes les bourses et l'on attend un tarif de l'ordre de 1000 dollars. ce sera l'une des surprises attendues pour l'événement du 7 septembre avec les iPhone 14, les nouveaux écouteurs iPod Pro et peut-être d'autres produits (mais il faudra en laisser pour une autre conférence en octobre).