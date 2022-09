"iPhone 14 et iPhone 14 Plus : la tête dans les satellites"

La keynote Apple a dévoilé comme attendu les grandes lignes de la nouvelle gamme iPhone 14, avec cette année des modèles standard et Pro plus différenciés. L'iPhone 14 avec écran tactile OLED 6,1 pouces se double d'un iPhone 14 Plus avec une diagonale de 6,7 pouces, nouveau venu en remplacement de la version Mini, et toujours la célèbre encoche couronnant l'affichage et logeant la reconnaissance faciale avancée Face ID et la caméra FaceTime.

A bord, on trouvera donc toujours le processeur mobile Apple A15 Bionic déjà présent chez les iPhone 13 mais avec un partie GPU passant à 5 coeurs pour plus de puissance graphique.

Les deux smartphones sous iOS 16 proposent deux capteurs photo 12 mégapixels (grand angle et ultra grand angle) avec le souci d'améliorer la qualité photo en basse lumière, tandis que la batterie assurera toujours une grosse journée d'autonomie.

Détecter les accidents et alerter les secours

Lors de la présentation des iPhone 14 et iPhone 14 Plus, Apple a évoqué plusieurs fonctionnalités destinées à alerter les services d'urgence. La première concerne la détection d'accident en voiture ou en cas de chute grâce aux accélérateurs de mouvement, à l'accéléromètre détectant une accélération jusqu'à 256G et au gyroscope embarqué.

Les iPhone 14 disposent également d'un baromètre détectant les changements de pression dans l'habitacle tandis que le micro peut identifier les bruits caractéristiques liés à un accident. Apple indique avoir utilisé un million d'heures de données de conduite et de collisions réelles pour fiabiliser sa détection.

En cas d'absence de réaction de l'utilisateur, l'iPhone pourra alerter automatiquement les secours et les contacts d'urgence. Mais ce n'est pas tout !

L'iPhone 14 peut communiquer par satellite

Pour la première fois, l'iPhone 14 proposera une capacité de communication par satellite, tout comme la montre connectée Apple Watch Ultra pour sports extrêmes. Utilisable en espaces dégagés (un environnement plus chargé comme un simple feuillage allongera les délais de transmission), la fonctionnalité est destinée à transmettre des messages courts.

Pour gagner du temps de transmission, Apple a développé un algorithme de compression des messages assurant une communication transmise en 15 secondes.

Une interface spécifique permettra d'orienter l'iPhone 14 au mieux pour pointer vers un satellite. Le service étant avant tout destiné à des messages d'urgence, un questionnaire permettra de sélectionner rapidement l'envoi d'un message type.

Le service de communication par satellite ne sera disponible dans un premier temps qu'aux Etats-Unis et au Canada, avec une gratuité des communications pendant deux ans.

Toujours aux Etats-Unis, Apple commercialisera l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus en version eSIM sans chariot pour carte SIM physique, confirmant une autre rumeur circulant depuis plusieurs mois.

En France, l'iPhone 14 sera proposé à partir de 1019 € en France et l'iPhone 14 Plus à partir de 1169 €, avec des précommandes débutant le 9 septembre. Les livraisons débuteront le 16 septembre pour le premier et le 7 octobre pour le second.