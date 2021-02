L’application de trading Robinhood créé des tensions entre Reddit et Wall Street

Alors que l’affaire qui concerne Reddit, GameStop et Wall Street est devenue publique, c’est au tour d’une application mobile de trading d’être dans la ligne de mire des critiques. Cette application c’est Robinhood. Explications.

Tout commence par une évolution surprenante du cours de l’action GameStop, l'équivalent américain de Micromania. Alors que tous les magasins physiques de jeux vidéo sont en chute libre, GameStop continue d’évoluer à la hausse. En cause, l'application Robinhood. En effet, des groupes de particuliers se sont regroupés pour acheter des actions d’entreprises dont on attend la chute imminente de manière à contrer les plans des investisseurs traditionnels de Wall Street qui avaient misé sur la baisse de cette action.

Le nom de la plateforme de trade n’est pas choisi au hasard, et cherche à bousculer la bourse traditionnelle pour lui donner une nouvelle dimension. Le succès est phénoménal auprès des jeunes et de nombreuses vidéos de l’application circulent sur TikTok pour enrôler de nouveaux jeunes investisseurs. Sans aucune commission, l’application permet de se concentrer sur du trading haute fréquence de manière très simple. Une possibilité d’accès tellement simplifiée que de nombreux utilisateurs peu expérimentés se retrouvent à faire des placements bien trop risqués qui les mènent à tout perdre.

Bien que la nouvelle levée de fonds soit encore un succès, des actions politiques et judiciaires sont en cours à l'encontre de l’application qui est accusée d’avoir privés ses clients de la possibilité d’utiliser son service de manière à contrer la manipulation du marché par des institutions financières, mais également de revendre les parts de ses clients sans autorisation. Enfin, ce sont plus de 100 000 commentaires négatifs d’internautes qui ont submergé l’application, avec une étoile sur cinq au niveau notation avec plus de 320 000 votants, de quoi grandement ralentir sa progression.

Robinhood, très populaire chez les jeunes aux USA, devrait avoir du mal à se relever suite à son intervention au niveau de l’activité boursière des membres de sa communauté