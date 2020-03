Apple Watch et watchOS 7 : suivi du sommeil, tachymètre, partage du cadran…

Suivi du sommeil, cadran Infographe Pro avec tachymètre, partage du cadran entre utilisateurs, contrôle parental et temps scolaire. Quelques-unes des nouveautés à attendre avec watchOS 7 et l'Apple Watch Series 6.

Les informations basées sur une fuite du code d'iOS 14 entre les mains de 9to5Mac continuent d'arriver, y compris en ce qui concerne l'Apple Watch et son prochain système d'exploitation watchOS 7.

Après une estimation du taux d'oxygène dans le sang (une mesure de santé qui pourrait par exemple être utile pour alerter en cas de mauvaise oxygénation du sang), 9to5Mac révèle que le suivi du sommeil devrait faire son apparition.

Le suivi du sommeil avec l'Apple Watch a déjà fait l'objet de plusieurs rumeurs. Dans l'App Store, une capture d'écran de l'application Alarms (Réveils) pour l'Apple Watch avait du reste clairement fait mention d'une application Sleep (Sommeil) avant d'être retirée.

MacRumors

L'évaluation de la qualité du sommeil s'appuierait sur la détection des mouvements, rythme cardiaque et bruits de l'Apple Watch. Des données se retrouveraient dans l'application Santé (Health) et donc une nouvelle application Sleep pour l'Apple Watch.

watchOS 7 serait l'occasion d'introduire un cadran Infographe Pro venant s'ajouter aux cadrans Infographe et Infographe modulaire. Il apporterait notamment une fonctionnalité de tachymètre afin de déterminer la vitesse de déplacement selon le temps de parcours avec un cadran gradué comme pour une montre analogique.

9to5Mac évoque également la possibilité de partager des cadrans et configurations entre utilisateurs et par exemple avec un fichier via AirDrop depuis l'iPhone, créer des cadrans avec des photos d'albums partagés, la gestion d'une Apple Watch pour un enfant depuis l'iPhone d'un parent, une fonctionnalité Schooltime (Temps scolaire) pour permettre aux parents de gérer les applications et complications pouvant être utilisées à certaines heures.

Avec watchOS 7, les applications pour l'Apple Watch ne seraient par ailleurs plus basées sur l'architecture actuelle avec des extensions qui ramène à une époque où les applications nécessitaient une application compagnon sur iPhone pour fonctionner.

Bien évidemment, il faudra attendre la présentation officielle de watchOS 7 par Apple pour des confirmations.