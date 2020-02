Après The Witcher, Resident Evil arrive sur Netflix

Netflix va continuer à investir dans l'adaptation de quelques franchises en série cette année, et notamment celles tirées des jeux vidéo. Après The Witcher, c'est au tour de Resident Evil d'avoir sa propre série.

Netflix n'a pas encore officiellement confirmé l'information, mais il se murmure de plus en plus fort que la plateforme de SVOD se serait rapprochée de Capcom pour le rachat des droits d'exploitation de Resident Evil.

Il s'agit sans doute du jeu vidéo qui a connu le plus d'adaptation au cinéma et dont les films ont le plus marché. Adapter un jeu vidéo au cinéma est 90% du temps synonyme de navet, et pourtant la franchise Resident Evil s'en est plutôt bien tirée, notamment en misant sur l'actrice Milla Jovovich, mais aussi en ne suivant pas scrupuleusement le scénario d'un jeu existant, mais en développant un univers presque à part.

Netflix envisagerait ainsi de reprendre le fond de l'histoire du jeu pour les adapter au format série. La plateforme de SVOD aurait déjà prévu de produire 8 épisodes d'une durée de 60 minutes chacun avec un tournage qui sera lancé dans les mois qui viennent et une sortie en fin d'année 2021.

La série devrait s'articuler autour de Jade et Billie Wesger, la demi-soeur ainsi que la fille d'Albert Wesker, une figure emblématique de la franchise. Netflix aurait dans l'idée d'élargir un peu plus l'univers de la franchise avec une histoire séparée et s'orienter un peu plus vers l'histoire de l'Umbrella Corporation, sans piétiner la possibilité de sortir un film reprenant une partie des éléments abordés dans la série.