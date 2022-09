Une rare fusée Ariane 5 met en orbite un important satellite

Plus beaucoup de vols pour Ariane 5 qui vient de réussir sa mission pour la mise en orbite du satellite de télécommunications Eutelsat Konnect VHTS. Un succès important que tient à saluer le gouvernement.

La retraite approche pour le lanceur européen Ariane 5 qui vient d'effectuer avec succès sa deuxième mission de l'année. Une autre mission est prévue pour Ariane 5 en décembre prochain, puis il restera les deux derniers vols de sa longue carrière. Le vol inaugural d'Ariane 6 doit avoir lieu en 2023.

Depuis le port spatial européen de Kourou en Guyane, le lanceur Ariane 5 opéré par Arianespace a décollé mercredi à 18h45 heure locale (23h45 heure de Paris) avec à bord le satellite de télécommunications Eutelsat Konnect VHTS. Un unique passager, comme cela s'est produit seulement trois fois dans l'histoire d'Ariane 5.

Dans le cadre de cette mission VA258 (257e lancement d'une fusée Ariane et 114e mission pour Ariane 5) pour un placement sur une orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude, la séparation avec le satellite d'une masse de 6,4 tonnes au décollage a eu lieu au bout d'un peu plus de 28 minutes de vol.

Contribuer à réduire la fracture numérique

Fabriqué par Thales Alenia Space pour Eutelsat, le satellite Konnect VHTS est basé sur la plateforme SpaceBus Neo à propulsion entièrement électrique. Avec plusieurs mois de montée en orbite et des tests préalables, il ne devrait entrer en fonction qu'en août 2023.

Mesurant 8,8 mètres de haut en configuration finale et avec une durée de vie de 15 ans, Eutelsat Konnect VHTS est présenté comme le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite pour un usage optimal du spectre. Il a une capacité de 500 Gbps en bande Ka à travers l'Europe.

" Le satellite fournira un accès internet à haut débit partout en Europe, notamment dans les régions isolées à faible couverture, offrant un service comparable aux réseaux à fibre optique en termes de performances et de coûts. "

Eutelsat Konnect VHTS : vue d'artiste ; Source : Thales

Selon Eutelsat, le satellite Konnect VHTS est un exemple de la capacité des satellites géostationnaires à apporter une solution dans la lutte contre la fracture numérique. Un satellite Eutelsat Konnect a été lancé début 2020, mais il est beaucoup moins puissant.

Cette allusion à une solution exploitant des satellites géostationnaires peut paraître comme une critique vis-à-vis des constellations de petits satellites de type Starlink de SpaceX. Ce n'est pas nécessairement le cas dans la mesure où Eutelsat a l'intention de racheter OneWeb dont il était le deuxième actionnaire.

À la satisfaction du gouvernement

" Je salue le lancement réussi du satellite Konnect VHTS, qui apportera un complément indispensable à l'amélioration de la couverture télécoms à très haut débit dans tous les territoires, notamment là où la fibre n'est pas encore arrivée ou là où elle sera difficile à déployer ", déclare Jean-Noël Barrot.

Le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications ajoute : " L'égal accès à la société numérique exige d'inclure la dimension satellitaire et spatiale et Konnect VHTS marque une étape clé sur cette voie. "