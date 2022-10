Ariane 6 : essai à feu de l'étage supérieur

Sur le banc de test dédié à Ariane 6 à Lampoldshausen en Allemagne, un premier essai à feu de son étage supérieur réallumable Vinci (le nom du moteur-fusée) a été réalisé avec succès. L'Agence spatiale européenne (ESA) souligne une étape supplémentaire vers le décollage d'Ariane 6. Sur ce même site, trois autres mises à feu statiques seront menées en vue de déclarer l'étage supérieur apte au vol.

Les essais à Lampoldshausen vont permettre d'étudier le comportement et le fonctionnement de l'étage supérieur complet d'Ariane 6. Responsable du programme Ariane 6 à l'ESA, Guy Pilchen assure que la préparation de tels essais est plus complexe au final qu'un lancement réel.

Un plus large panel de missions qu'Ariane 5

ArianeGroup présente l'étage supérieur cryogénique d'Ariane 6 comme l'une des principales innovations de ce lanceur européen pour lui permettre d'accomplir des missions dans un plus large spectre qu'Ariane 5.

De telles missions comprendront notamment l'envoi de charges utiles de 4,5 à 12 tonnes en orbite de transfert géostationnaire, le déploiement de constellations entières de satellites en orbite basse.

Rappelons à ce titre que Arianespace a signé le plus important contrat de son histoire avec Amazon pour participer au déploiement de sa constellation de satellites Kuiper. Un contrat pour deux lancements avec la version d'Ariane 6 équipées de deux boosters et seize lancements avec la version plus puissante à quatre boosters.

Un moteur-fusée réallumable quatre fois

L'étage supérieur d'Ariane 6 est composé de deux réservoirs principaux d'hydrogène liquide et d'oxygène liquide pour le moteur Vinci qui est donc réallumable, soit jusqu'à quatre fois. Cela permet d'ajuster une trajectoire pour placer une charge utile sur orbite avec une grande précision.

Une unité de propulsion flexible APU (Auxilary Power Unit) - un petit moteur auxiliaire - utilise de petites quantités des ergols cryogéniques déjà présents dans les réservoirs principaux qui se vident pour alimenter le moteur en vol.

" L'APU permet de pressuriser les réservoirs de l'étage supérieur, de préparer les rallumages en vol du moteur Vinci ou encore d'effectuer des poussées complémentaires sur demande, en orbite ", explique ArianeGroup.

Les tests à feu de l'étage supérieur d'Ariane 6 en Allemagne sont menés en parallèle aux tests pour le lanceur et son pas de tir au Centre spatial guyanais à Kourou, avec un exemplaire de la fusée qui réunit le premier étage principal et le second étage supérieur. Le vol inaugural d'Ariane 6 est actuellement prévu pour 2023. Il a été reporté à plusieurs reprises et initialement programmé pour 2020.