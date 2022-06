ARM Cortex-X3, A715 et A510 Refresh : nouveaux coeurs ARMv9 et big.LITTLE renforcé

ARM dévoile ses nouvelles architectures de coeurs ARMv9 pour appareils mobiles. Amélioration des performances et efficience énergétique au programme !

A côté de ses GPU de nouvelle génération, marqués par l'arrivée d'une variante Immortalis avec ray tracing matériel, ARM a dévoilé sa nouvelle génération (la deuxième) d'architectures de coeurs CPU ARMv9 pour smartphones, tablettes et PC portables que l'on retrouvera dans les prochains SoC premium.

Voici donc venir le coeur ARM Cortex-X3 toujours destiné à faire office de coeur très puissant dans les configurations CPU et dont la firme a de nouveau fait progresser significativement l'IPC (Instructions per Cycle).

Cela donnera des performances améliorées de 25% dans les smartphones et même d'un tiers pour les configurations destinées aux PC portables du fait de contraintes thermiques moins strictes.

Du big.LITTLE jusqu'à 12 coeurs dont 8 X3 !

ARM annonce également des modifications pour le mécanisme big.LITTLE mixant des coeurs puissants et économiques. Jusqu'à présent limité à 8 coeurs, il passe à 12 coeurs et va permettre d'introduire des configurations de type 8 + 4 + 0 avec 8 coeurs ARM Cortex-X3 et 4 coeurs ARM Cortex-A715 pour de futurs PC portables premium.

Avec un tel ensemble CPU qui met en avant les coeurs très puissants, on peut s'attendre à une solide hausse des performances des PC portables ARM. Cela suffira-t-il pour faire de l'ombre aux puces Apple M1 et M2 ?

Justement, le coeur ARM Cortex-A715 constitue une évolution douce du A710 avec des performances augmentées de 5% mais surtout une efficacité énergétique accrue de 20%.

Enfin, le coeur ARM Cortex-A510 reste globalement le même pour son rôle de coeur économique mais bénéficie d'un léger refresh qui réduit sa consommation d'énergie de 5%, ce qui sera toujours bon pour l'autonomie des appareils mobiles.